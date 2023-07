Eigenheim: Leitzinserhöhungen treffen kürzer laufende Hypotheken

Die Richtzinsen von dreijährigen Festhypotheken gegenüber den zehnjährigen Festhypotheken gleichen sich per Ende Juni nahezu an.

Die Richtzinsen von dreijährigen Festhypotheken gegenüber den zehnjährigen Festhypotheken liegen per Ende Juni nahezu gleichauf. Das zeigen die Daten von HypoPlus, dem Hypothekenpartner von Comparis . Die Entscheidung der SNB, die Leitzinsen im März um 0,5 Prozentpunkte und im Juni um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent zu erhöhen» trifft vor allem Hypotheken mit einer kürzeren Laufzeit.

Trend wirkt sich nicht auf Wahl des Hypothekarmodells aus

Rund ein Viertel der Hypothekarnehmenden entschied sich in den ersten sechs Monaten 2023 bei den von HypoPlus vermittelten Abschlüssen für Saron-Hypotheken und ein weiteres Fünftel für fünfjährige Festhypotheken. So ist nahezu die Hälfte der Hypothekarnehmenden davon überzeugt, dass die Zinsen in den nächsten Jahren nicht weiter steigen oder sogar sinken werden.