Züri Fäscht: Zip-Line über die Limmat

Unsere Reporterin auf der Fahrt über die Limmat. 20min

Zip-Line – darum gehts: Am Züri Fäscht kann man an einer Zip-Line vom Lindenhof über die Limmat zur Rudolf-Brun-Brücke fahren.

Die Fahrt kostet 25 Franken.

Bereits am Samstagmittag steht man für das Erlebnis rund eine Stunde an.

Am Züri Fäscht steht man für so manches an – mal braucht man mehr, mal weniger Geduld. Wo es definitiv etwas länger geht, ist beim Zip-Line-Highlight im Lindenhof. 20 Minuten war am Samstagvormittag vor Ort und hat nicht nur mit den Besucherinnen und Besuchern gesprochen, sondern auch einen Selbstversuch gewagt.

Das geschieht beim Zip-Linen

Vom Lindenhof über die Limmat zur Rudolf-Brun-Brücke sind mehrere starke Drahtseile gespannt. Wer sich zu einer Fahrt über den Fluss getraut, wird mit einer Vorrichtung auf dem Lindenhof an einem Drahtseil befestigt und fährt dann, ähnlich wie auf einer Schaukel, hinunter zur anderen Limmatseite.

So viel kostet die Fahrt

Die Fahrt dauert gut 30 Sekunden und kostet 25 Franken. Für das Erlebnis muss man nicht nur eine Portion Mut, sondern auch Zeit und Geduld mitbringen. Kurz vor zwölf Uhr mittags wagt eine 20-Minuten-Reporterin den Selbstversuch und wird für die Fahrt fast eine Stunde Schlange stehen.

Das sagen die Besucherinnen und Besucher

Für Anja (24), die ebenfalls für den Flug über die Limmat anstand, war es die erste Fahrt an einer Zip-Line: «Nach fast einer Stunde anstehen gings dann plötzlich sehr schnell: Kaum hatte ich die Vorrichtung montiert, war ich schon Vollgas unterwegs.» Ihr Freund Adriano (28) wagte die Sause an einem Drahtseil schon mal im Tessin: «Es war aber schon speziell und auch schön, die Fahrt in einer Stadt zu erleben.» Das Paar habe sich am Freitagabend schon für das Angebot interessiert, doch sei die Warteschlange noch viel länger gewesen: «Da hätten wir mindestens doppelt so lang anstehen müssen», so Adriano.

1 / 3 Anja und Adriano. 20min/eu Jérome und Sohn Nicolas. 20min/eu Der Mann im roten Shirt jubelte allen zu. 20min/eu

Zu sehen sind viele Familien, welche sich das Erlebnis nicht entgehen lassen wollen. Nicolas (11) sagt: «Ich wollte es schon vor vier Jahren ausprobieren, aber da war ich noch zu klein. Ich bin froh, hat es damals geklappt – es hat grossen Spass gemacht!» Wie der Vater des Elfjährigen, Jérome (45), berichtet, seien die zwei darum extra etwas früher ans Züri Fäscht gekommen.

Mit einem Strahlen im Gesicht haben auch diese zwei Familien die Fahrt über die Limmat hinter sich gebracht. Die Papas haben dafür etwas tiefer in die Taschen gegriffen, aber die insgesamt 175 Franken hätten sich gelohnt. Der Mann im roten T-Shirt (drittes Bild) war der Erste, der an der Zip-Line jubelnd runtergeflitzt kam. Seine Begeisterung und der Jubel hielten auch noch für die nächsten sechs Fahrten an, an denen der Kollege und die Kinder dran waren.

Fazit der 20-Minuten-Reporterin

«Bereits um zwölf Uhr war die Warteschlange beträchtlich – eine Stunde anstehen. Ich habe ein wenig Höhenangst und war deshalb doch ein wenig nervös. Das Personal war aber mega freundlich, aufgestellt und vertrauenswürdig. Ich habe mich sicher gefühlt. Als ich auf der Mauer sass – bereits angeschnallt – war ich doch noch nervös. Die Zip-Line-Fahrt war aber wirklich schön. Ich bin über die Limmat geflogen! Schon cool, Zürich aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das Adrenalin hat gekickt! Unten angekommen waren meine Beine ein wenig schwach – aber es war ein einmaliges Erlebnis.»

