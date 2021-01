Kleine Zitronenkunde

Die saure Frucht kam wahrscheinlich um das Jahr 1000 aus Indien und China zu uns nach Europa, wo sie sich schnell verbreitete. Vor allem im mediterranen Raum gedeiht die Zitrone wunderbar, um 1600 wurde die Frucht zum ersten Mal in unseren Breitengraden nachgewiesen. Zu dieser Zeit fand auch der englische König Heinrich VIII. Geschmack an der aussergewöhnlichen Säure – Fleisch und Geflügel mit Zitrone zu würzen, war damals am Hof ziemlich hip.