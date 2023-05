Aufruf: Zivildienst für Ex-Durchdiener wird verkürzt – auch für dich? 

Bist du gerade in der Durchdiener-RS und könntest von dieser neuen Regelung profitieren? Oder bist du im Zivildienst und jetzt wird dein Dienst plötzlich verkürzt? Was machst du mit der gewonnenen Zeit und wer erledigt jetzt deine Arbeit im Zivildienst? Melde dich über das Formular unten oder per E-Mail an redaktion@20minuten.ch .