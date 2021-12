Forderung von SVP-Nationalrat – Zivildienst soll Schafe und Ziegen vor dem Wolf schützen

Der Druck auf die Tierhalterinnen und Tierhalter wird grösser, der Herdenschutz stösst an seine Grenzen.

Der Wolf ist in der Schweiz weiter auf dem Vormarsch.

Die Zahl der Wölfe und Wolfsrisse in der Schweiz ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Situation für Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter auf der Alp spitzt sich zu.

Der Wolfsbestand in der Schweiz ist über die letzten Jahre stetig angewachsen. Laut der Fachstiftung Kora für Raubtierökologie und Wildtiermanagement wurden 2020 insgesamt 105 Tiere nachgewiesen – 28 mehr als im Vorjahr. Damit einher geht auch eine steigende Zahl von Wolfsrissen: Während 2019 gemäss Kora 447 Nutztiere gerissen wurden, stieg die Zahl im letzten Jahr auf 815.

Allein im Kanton Wallis wurden 2021 über 20 Wölfe nachgewiesen. Diese haben im aktuellen Jahr über 300 Schafe gerissen, wie der interaktiven Karte des Kantons zu entnehmen ist. Dagegen will der Walliser SVP-Nationalrat Michael Graber nun vorgehen: In einer Motion fordert er den Bundesrat auf, künftig Zivildienstleistende für den Schutz von Schaf- und Ziegenherden aufzubieten.

«Tierhalter sind verzweifelt und resignieren»

Seit Sommer 2021 habe sich die Wolfsproblematik in der ganzen Schweiz massiv zugespitzt, schreibt Graber in seinem Motionstext. In den Gebirgskantonen seien auf zahlreichen Alpen Schafe und Ziegen vorzeitig abgezogen worden. «Die Tierhalter sind verzweifelt und beginnen vielerorts ob der Machtlosigkeit zu resignieren.» Wegen der ansteigenden Wolfspopulation befürchtet Graber, dass viele Alpen im nächsten Sommer gar nicht mehr beweidet werden. Dadurch würden diese Gebiete verwildern und die Gebirgsbauern könnten ihren Auftrag der Landschaftspflege nicht mehr wahrnehmen.