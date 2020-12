In den Kantonen Schwyz und Zug haben Polizeipatrouillen am Wochenende zahlreiche Lenker gestoppt, die alkoholisiert am Steuer sassen. Ein 44-jähriger trank am Steuer gar aus seiner Bierdose.

1 / 3 Die Zuger Polizei hat in der Nacht auf Sonntag einen 44-Jährigen gestoppt, der während der Fahrt Bier getrunken hatte. (Symbolbild) Einmal mehr erinnert die Zuger Polizei daran, dass Personen die Alkohol konsumiert haben nicht ans Steuer gehören. Dies weil Alkohol am Steuer zu den grössten Sicherheitsrisiken im Strassenverkehr gehört. (Symbolbild) Zuger Polizei Auch im Kanton Schwyz wurden viele Blaufahrer erwischt. (Symbolbild)

Darum gehts Die Zuger Polizei und die Kantonspolizei Schwyz hat am vergangenen Wochenende mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert waren.

Ein 44-Jähriger hat sogar während der Fahrt aus seiner Bierdose getrunken.

Die Zuger Polizei warnt – wer fährt, trinkt nicht: Wenn ein Lenker Alkohol konsumiert hat, soll das Fahrzeug stehen gelassen werden und der ÖV oder ein Taxi für die Rückfahrt benützt werden.

Alkohol am Steuer gehört zu den grössten Sicherheitsrisiken im Strassenverkehr

Einer zivilien Polizeipatrouille fiel in der Nacht auf Sonntag ein Automobilist auf, der während der Fahrt aus einer Bierdose trank. Er wurde gestoppt und die Polizei führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,74 Promille angab. Wie die Zuger Polizei am Montag mitteilte, musste der 44-Jährige seinen Führerausweis an Ort und Stelle abgeben. Wo der Mann im Kanton Zug unterwegs war, teilte die Polizei nicht mit.

Nur wenige Stunden früher ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass ein Autolenker in Schlangenlinien herumfahre. Das Fahrzeug konnte von einer Patrouille auf der Hammerstrasse in Steinhausen gestoppt und der Autofahrer kontrolliert werden. Am Steuer sass ein 62-Jähriger, der mit 1,82 Promille intus unterwegs war. Auch er wurde seinen Fahrausweis sofort los.

Begleiterin von Lernfahrerin verstiess gegen absolutes Alkoholverbot

Der dritte Fall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, als die Polizei in Baar eine eine 18-jährige Lernfahrerin kontrollierte. Dabei stellte sich heraus, dass die Begleiterin alkoholisiert war. Bei ihr wurden 0,28 Promille gemessen. Die 54-Jährige missachtete damit das absolute Alkoholverbot bei einer begleiteten Lernfahrt und muss sich nun bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

19-Jähriger verunfallt

Auch im Kanton Schwyz wurden alkoholisierte Autofahrer festgestellt. Dort gab es auch Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel gewesen sein könnte. Am Freitag war ein 19-jähriger PW-Lenker in Unteriberg unterwegs, als er gegen 23.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und linksseitig in eine Steinmauer prallte. Der Lenker blieb unverletzt. Aufgrund des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss musste er sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen, teilte die Polizei am Montag mit.

Autofahrer mit Alkoholsymptomen kehrt zur Unfallstelle zurück

In der Nacht auf Samstag geriet ein 26-Jähriger um 3.10 Uhr mit seinem Personenwagen in Einsiedeln neben die Fahrbahn und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. In der Folge entfernte er sich von der Unfallstelle, kehrte jedoch später zurück. Die Kantonspolizei Schwyz stellte bei ihm Alkoholsymptome fest.

Autofahrer mit Alkoholsymptomen stoppt nicht

Am Samstag, gegen 17.40 Uhr, reagierte der Lenker eines Personenwagens auf der Autobahn A4 Rich-

tung Küssnacht längere Zeit nicht auf die Haltezeichen einer nachfahrenden Polizeipatrouille. Nachdem der 46-Jährige bei der Autobahnausfahrt in Küssnacht gestoppt werden konnte, stellte sich heraus,

dass er unter Alkoholeinfluss stand, heisst es in einer Mitteilung.

In der Nacht auf Samstag kontrollierte die Kantonspolizei Schwyz gegen 2.15 Uhr in Arth eine 26-jährige PW-Lenkerin, bei welcher Alkoholsymptome festgestellt wurden.

Am Sonntag, kurz nach 14 Uhr, wurde in Goldau ein 49-Jähriger mit Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss angehalten. Gleichtags, gegen 17.45 Uhr, wies der 48-jährige Lenker eines Personenwagens in Immensee bei einer durchgeführten Kontrolle Alkoholsymptome auf.

Anlässlich einer Kontrolle in Altendorf stellte sich in der Nacht auf Samstag, gegen 2.40 Uhr, heraus, dass ein 18-Jähriger sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss lenkte. Ebenfalls kontrollierte die Kantonspolizei Schwyz am Samstag kurz nach 17 Uhr in Schindellegi einen 40-jährigen PW-Lenker mit Symptomen eines Drogenkonsums. Am Sonntag, gegen 17.10 Uhr, hielt die Kantonspolizei Schwyz in Wollerau einen 32-Jährigen an, der trotz Entzug des Führerausweises und unter mutmasslichem Drogeneinfluss mit einem Auto unterwegs war. Sämtliche Fahrzeuglenker müssen sich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten.