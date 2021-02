Irak : Zivilist bei Angriff auf Stützpunkt von US-Soldaten getötet

Mindestens drei Raketen sind auf den Flughafen der irakischen Stadt Erbil abgefeuert worden.

Bei einem Raketenangriff auf einen von US-Truppen genutzten Luftwaffenstützpunkt im Norden des Irak ist ein Zivilist getötet worden. Sechs weitere Menschen, darunter ein US-Soldat, seien bei dem Angriff in Erbil verletzt worden, teilte die US-geführte Koalition gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) am Montag mit. Die Nationalität des getöteten Zivilisten war zunächst unklar. Zu dem Angriff bekannte sich bislang niemand.