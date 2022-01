«Gewichtige Auswirkungen auf Umwelt» – ZKB-Seilbahn nach Gerichtsentscheid erneut vor dem Aus

Dagegen legte die Züri Bahn AG im Januar 2020 Beschwerde beim Zürcher Verwaltungsgericht ein. Nun wurde die Beschwerde abgelehnt, wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst. In einem Urteil vom 9. Dezember kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass der kantonale Gestaltungsplan zu Recht aufgehoben wurde.

«Wir nehmen das Urteil zur Kenntnis»

Das Projekt habe unter anderem «gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt». So liege die Seilbahn im Umkreis des «schützenswerten Ortsbilds der Stadt Zürich, betreffe mit dem Zürichsee ein Landschaftsschutzobjekt und trete sehr prominent in Erscheinung».

Zudem könnte der Betrieb ein grosses Publikum anlocken, was einen erheblichen Mehrverkehr generieren würde. In einer Gesamtbetrachtung vermögen die Interessen an der Errichtung der Seilbahn die Interessen an der Schonung der Landschaft nicht zu überwiegen, heisst es in der Mitteilung weiter. Gegen das Urteil kann noch Beschwerde beim Bundesgericht erhoben werden.