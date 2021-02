Insgesamt 456 Millionen Franken zahlt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) dieses Jahr an den Kanton Zürich und dessen Gemeinden.

So eine Sonderdividende ist neu für die Branche.

Die ZKB gibt eine Corona-Sonderdividende von 100 Mio. Fr. an Kanton und Gemeinden.

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat am Freitag bekanntgegeben, dass das Unternehmen seinen Aktionären fürs Geschäftsjahr 2020 eine Corona-Sonderdividende von 100 Millionen Franken ausschütten wird. Damit wolle sich die Bank als «verlässliche Partnerin in schwierigen Situationen» profilieren und Kanton und Gemeinden in der Bewältigung der Krise unterstützen.