Interview: Zlatan Ibrahimovic spricht bei Piers Morgan

Zlatan Ibrahimovic ist seit letztem Juni-Fussball-Rentner. In einem Interview mit dem britischen Star-Reporter Piers Morgan blickt der Schwede nun auf seine schillernde Karriere zurück und sorgt für einige Schmunzler. Der Trailer zu dem Gespräch ist seit Montag bei X (ehemals Twitter) zu sehen, das komplette Interview wird am Donnerstag ausgestrahlt.

Ibrahimovic packt im Gespräch mit Morgan in seinem typischen Stil wieder einige Sprüche aus. Angesprochen darauf, ob er Sex oder tolle Tore bevorzuge, meinte er: «Sex ist besser, als Tore zu schiessen. Jeder, der etwas anderes denkt, hat Probleme mit seinem Sex und sollte Hilfe bekommen».

Anekdote von Pep Guardiola

Auch über Auseinandersetzungen mit seinem früheren Trainer Pep Guardiola kommt Zlatan zu sprechen. «Bei unserem ersten Treffen sagte er: 'Denk daran, Spieler kommen hier nicht mit Ferraris her.' Ich brachte meinen verf****** Ferrari», so der Schwede, der von 2009 bis 2010 in Barcelona unter dem katalanischen Star-Coach kickte.