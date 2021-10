Zlatan Ibrahimovic schiesst das erste Eigentor in seiner Karriere

Was war das für eine verrückte Partie? Am Samstagabend spielte in der Serie A Bologna gegen die AC Milan. Mit dabei: Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic. Der Fussballer, der zuletzt seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte, lief zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an für die AC Milan auf. Und es passierte etwas, was der Stürmer in 957 Profispielen noch nie erlebt hat!