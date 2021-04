Zlatan Ibrahimovic ist in Erklärungsnot. Laut der schwedischen Zeitung «Expressen» soll der Fussball-Superstar 2011 an einer Jagd in Südafrika teilgenommen und dabei einen Löwen geschossen haben. Haut, Schädel und Kiefer soll er, der einen Jagdschein besitzt, danach als Trophäen in sein Haus in Malmö gebracht haben. Seine Aktion? Nicht illegal – aber heftig umstritten. Schliesslich zählen Löwen zu den bedrohten Tierarten. Dennoch dürfen sie mit entsprechender Genehmigung in Südafrika erlegt werden.