Ibrahimovic steht kurz vor einem Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft. Wie «FotbollDirekt» berichtet, wird der Milan-Stürmer im Aufgebot von Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson stehen. Sein letztes Spiel für seine Nationalfarben bestritt der 39-Jährige 2016. Nach starken Leistungen in den letzten Jahren gab es immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr in die Nationalmannschaft. Ibrahimovic heizte diese Gerüchte jeweils selbst an, weil er sagte, er vermisse die Spiele mit Schweden.

Sein erster Einsatz wäre dann am 25. März im WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien in der Friends Arena in Stockholm. Von offizieller Seite ist aber noch nichts bestätigt. Es wird aber auch nicht dementiert. «Das Team wird am 16. März ausgewählt. Dann werden wir sehen, wer alles dabei ist», sagte der Nationalmannschaftsmanager Stefan Pettersson. Ibrahimovic erzielte bis jetzt in 116 Länderspielen 62 Treffer.