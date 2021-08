Zlatan Ibrahimovic würde sich über ein Aus des FC Basel freuen

TT News Agency via REUTERS

In der Quali zur Conference League haben die Schweden bereits NK Maribor (SLO) und FK Cukaricki (SRB) rausgekegelt.

Zlatan Ibrahimovic gehört ein Viertel der Besitzanteile an Hammarby IF.

Am Donnerstagabend empfängt der FC Basel im Hinspiel der Conference-League-Playoffs Hammarby IF aus Schweden.

Im November 2019 löst Superstar Zlatan Ibrahimovic in Schweden ein Fussball-Erdbeben aus. Er, der es aus dem Malmöer Problemviertel Rosengard bis an die Weltspitze schaffte, kauft sich ausgerechnet beim rivalisierenden Club Hammarby IF aus Stockholm ein.