Zurich Pride Podcast – Zlatan ist Vater – dank Leihmutter

1 / 2 Vater werden, das war für Zlatan immer ein Traum. Eine Leihmutter hat es möglich gemacht: Das sind Zlatan und sein Mann mit ihrem neugeborenen Sohn. privat Zlatan durfte nach der Geburt die Nabelschnur durchschneiden: «Das war der schönste Tag meines Lebens», sagt der frischgebackene Vater. privat

Darum gehts Zlatan und sein Mann sind seit 17 Jahren ein Paar und verheiratet.

In den USA wurden sie mithilfe einer Agentur und einer Leihmutter Eltern zweier Kinder.

Pro Kind kostete sie die Leihmutterschaft rund 150’000 Franken.

«Ich stamme vom Balkan und bin sehr traditionsbewusst. Ich wollte schon immer eine eigene Familie», so Zlatan Moranjkic. Er ist in Bosnien aufgewachsen und lebt heute mit seinem Mann in Kilchberg ZH. Um sich seinen Wunsch zu erfüllen, hat sich das Männerpaar vor sieben Jahren eine Agentur für Leihmütter in Amerika gesucht. «Als Erstes wurden wir durchleuchtet. Alles: unser Lebenslauf, die Finanzen, der Strafregisterauszug. Ein Psychologe hat uns ausgefragt, wie ernst wir es meinen. Nicht, dass wir kurz vor der Geburt noch einen Rückzieher machen», sagt der Banker.

«Zum ersten Treffen kam die Leihmutter mit ihrem Mann»

Die beiden Männer zahlen vorab 150’000 Franken auf ein amerikanisches Konto ein. 20 Prozent gehen an die Leihmutter, der Rest ist für Ärzt*innen, Reisen und Abklärungen. Danach können die künftigen Eltern aus einem Katalog eine Eizellenspenderin auswählen. «Ein Foto und ein Eindruck sind wichtig. Denn ihre Gene vermischen sich mit unseren», erklärt Zlatan.

Der zweite Schritt ist die Suche nach einer passenden Leihmutter. Nun verschicken die Männer Fotos und einen Lebenslauf, die Frauen wählen aus. Das erste Treffen mit einer möglichen Kandidatin fand in einem Cheesecake-Laden in einem Einkaufszentrum statt. «Sie kam mit ihrem Mann, und wir waren uns alle schnell sympathisch. Es hat Klick gemacht. Später hat sie mir erzählt, dass sie keine Helikopter-Eltern gewollt hätte, die zum Beispiel während der Schwangerschaft ihre Ernährung kontrollieren», erklärt Zlatan dem Zurich Pride Podcast (auf Spotify und in der 20-Minuten-App).

Beide Männer geben ihren Samen ins Reagenzglas ab, die Befruchtung mit der Eizelle der Eizellenspenderin findet im Labor statt. Einer der Embryonen stirbt. Und dann klingelt in Zürich nachts um vier Uhr das Telefon. «Unser amerikanischer Arzt gratulierte uns zur Schwangerschaft», erinnert sich Zlatan. Zwei Wochen vor dem Geburtstermin fliegen die beiden Männer nach San Diego in Kalifornien. «Wir warteten darauf, dass es losgeht. Ich war die ganze Zeit ängstlich und nervös. Ich wusste nicht, was auf uns zukommt. Mein Mann hat Erziehungsratgeber gelesen», sagt Zlatan.

Dann der Anruf. Die Leihmutter sei auf dem Weg ins Spital. Sie steigen ins Auto. Zlatan darf bei der Geburt dabei sein und danach die Nabelschnur seines Sohns durchtrennen. «Das war der schönste Tag meines Lebens», so Zlatan. Das Paar verbringt vier Wochen mit dem Säugling in Amerika. Die Leihmutter pumpt Milch ab, die Väter schöppeln. Dann geht es als Familie zurück in die Schweiz.

Nach der Adoption hat das Baby zwei Väter

Das Paar muss sich hier vor den Behörden erklären, denn die Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten. Mit einem DNA-Test müssen sie nachweisen, dass einer der Männer der genetische Vater des Kindes ist – erst dann wird er als Vater anerkannt. In einem zweiten Schritt kann auch sein Partner per Stiefkindadoption offiziell Papa werden.

Mittlerweile ist das Paar zum zweiten Mal Eltern geworden. Eine andere Leihmutter hat ihnen eine kleine Tochter geboren. Dass die Leihmutterschaft in der Schweiz nicht erlaubt ist und manche das Wohl der Mutter in Gefahr sehen, versteht Zlatan nicht. «In unserem Fall waren das Frauen, die gerne schwanger sind und Paaren eine Familie ermöglichen wollen», erklärt er. Für ihn und seinen Mann sei die Elternschaft «der schönste Teil unseres Lebens».

Was ist der Zurich Pride Podcast? Alexander Wenger ist Moderator des Zurich Pride Podcasts. Zurich Pride Podcast Mehrmals im Monat interviewen Zurich-Pride-Moderator und -Host Alexander Wenger und Moderatorin Jeannine Borer aussergewöhnliche Menschen, die ihre Lebensgeschichte erzählen. Schwule, Lesben, Bisexuelle sowie trans, inter und asexuelle Menschen – oder einfach gesagt: «Queers» – erzählen am Mikrofon ihre ganz persönliche Geschichte. Ob neue Lebensformen oder ungewöhnliche Schicksale – der Zurich Pride Podcast stellt sie vor. Zu finden ist er auf der 20-Minuten-App im Bereich Radio/Podcast oder auf Spotify.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147

