Karl Glusman und Zoë Kravitz besuchten im Februar 2020 gemeinsam die Premiere von «High Fidelity» in New York. Sie hatte die Hauptrolle, nach nur einer Staffel wurde die Serie wieder abgesetzt.

Nach 18 Monaten steht die Ehe vor dem Ende: Zoë Kravitz (32) und Karl Glusman (33) lassen sich scheiden, wie People.com berichtet. Dem US-Portal liegen die Gerichtsdokumente vor. Dementsprechend hat Kravitz am 23. Dezember die Scheidung eingereicht. Ein Sprecher der Schauspielerin hat die News bestätigt.

Gründe für das Ehe-Aus sind nicht bekannt. Die Tochter von Rock-Legende Lenny Kravitz (56) und Schauspielerin Lisa Bonet (53) äusserte sich mit einem kryptischen Meme auf Instagram: Eine Frau, «Universum» genannt, wirft einen Abfallsack in den Container, auf dem steht: «Menschen, Orte und Dinge, die nicht mehr meinem grössten und höchsten Wohl dienen».

Heiratsantrag in Jogginghosen

Kravitz und Glusman waren seit Oktober 2016 zusammen und heiraten im Juni 2019 im Pariser Haus ihres Vaters Lenny. Schon den Heiratsantrag sollte es in Paris geben, stattdessen entschied sich Glusman für die heimische Stube. «Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen», sagte Zoë damals im Gespräch mit dem «Rolling Stone». «Und ich liebe, dass es kein ausgeklügelter Plan in Paris war. Es war zu Hause, in Jogginghosen.»