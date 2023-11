Zöe Pastelle denkt über eine Lotusgeburt nach

1 / 6 Zoë Pastelle hat in einem Interview über ihre Schwangerschaft gesprochen. 20min/Anna Bila Seit September ist klar, dass die Schauspielerin und Influencerin bald Mutter wird. IMAGO/Avalon.red Das gab die 24-Jährige auf Instagram bekannt. Instagram/zoepastelle

Darum gehts Schauspielerin Zoë Pastelle (24) wird bald zum ersten Mal Mami.

In einem Interview hat sie nun über ihre Sorgen, aber auch die Vorfreude gesprochen.

Dabei offenbart sie, dass sie in Betracht zieht, die Nabelschnur ihres Babys nach Geburt vorerst nicht durchtrennen zu lassen.

Im September dieses Jahres gab Schauspielerin und Influencerin Zoë Pastelle bekannt, dass sie schwanger ist. Auf Instagram teilt die 24-Jährige seither regelmässig Bilder und Videos, auf denen sie ihren Baby-Bauch in Szene setzt. Ihre mehr als 350’000 Followerinnen und Follower sind entzückt: «Ein schöner Shoot nach dem anderen», schreibt ein Fan beispielsweise zu einem ihrer jüngsten Posts.

In einem Interview spricht sie nun erstmals über ihre künftige Rolle als Mutter und den Moment, als sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hat: «Zuerst hatte ich Tränen in den Augen, ich wusste nicht, ob vor Angst oder Freude», so Pastelle gegenüber dem Magazin «Schön». Sie habe sich gefragt, ob sie dies alles schaffen werde. Doch mit dem Support auch von ihrer Followerschaft schien die Zuversicht gewachsen zu sein.

Lotusgeburt: Das sagen Befürworter und Gegner

Auch Ratschläge nimmt sie dankbar entgegen. «Der originellste Ratschlag ist es, die Nabelschnur nach der Geburt nicht durchzutrennen. Ich schaue noch, ob ich mich für eine sogenannte Lotusgeburt entscheide.» Befürworter dieses Geburtsrituals sagen, dass das Baby auch nach der Geburt so über die Plazenta mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird, wie es in einem Artikel des Portals «Swissmom» heisst. Es wird abgewartet, bis die Nabelschnur von selbst abfällt, was nach drei bis zehn Tagen der Fall sei.

Kritiker hingegen warnen vor einem erhöhten Infektionsrisiko. Die Plazenta sei nach der Geburt totes Gewebe, das einen Nährboden für alle möglichen Krankheitserreger bildet. Die Plazenta müsse deshalb aufwändig gepflegt und das Kind gut überwacht werden.

Zoë Pastelle: «Ich werde die Privatsphäre meines Kindes schützen»

Doch nicht nur das Thema Geburt beschäftigt die Schauspielerin, sondern auch das Leben danach. Eine Vollzeitmama zu sein, kann sie sich aktuell nicht vorstellen. Wie sie im Interview mit «Schön» weitererzählt, wünscht sie sich sehr, dass die Zeit kommen wird, wo sie sich «mit vollem Herzblut wieder einem Projekt widmen darf». Sie habe schon zahlreiche Anfragen für Castings und Drehs bekommen, die zeitlich in ihre Schwangerschafts- und Wochenbettzeit fallen.

Die Zürcherin sagt, sie werde nach der Geburt aber viel Hilfe von ihrer Mutter bekommen und deshalb «ziemlich schnell» wieder zur Schauspielerei zurückkehren. Ihr Baby möchte sie dabei nicht aussen vor lassen. Sie möchte mit ihrem Einfluss dazu beitragen, dass es normal wird, das Kind bei der Arbeit dabeizuhaben. Doch sie betont: «Ich werde, so gut es geht, die Privatsphäre meines Kindes schützen – und werde noch entscheiden, wie viel ich vom Gesicht zeigen werde.»

Lust auf Pizza, Pasta und Pommes

Schon Anfang Oktober gab die 24-Jährige auf Instagram Auskunft zu ihrer Schwangerschaft. «Ich bin sehr müde, habe die ganze Zeit Hunger und mir ist oft schwindlig», so Zoë in der Frage-Antwort-Runde. Sie sei aber voller Dankbarkeit, dass sie diese Reise machen dürfe und ein Mensch in ihr heranwachse. «Es fühlt sich an wie das kreativste Projekt, welches ich je gemacht habe», sagt sie.

Die Veganerin verrät zudem, dass sie sich weniger in ihrer Ernährung einschränkt, seit sie schwanger ist. «Ich ernähre mich meistens vegan. In den letzten Monaten wurde mir aber schlecht von grünen und gesunden Dingen. Ich ass deshalb viel Pommes, Pasta und Pizza», erzählt sie. Während des Sommers hatte sie zudem Heisshunger auf warme Schoggi.