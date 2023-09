Zoë Pastelle wird zum ersten Mal Mami

Zum Beitrag schreibt sie: «Was für ein Geschenk, neues Leben auf diese Erde zu bringen. Mami liebt dich jetzt schon so sehr!»

«Ich muss euch ein Geheimnis verraten, das ich nicht länger verbergen kann», schreibt Schauspielerin Zoë Pastelle in ihrer Instagram-Story. Auf dem nächsten Slide enthüllt die 24-Jährige schliesslich, dass sie zum ersten Mal Mami wird. Dazu postet sie ihre Silhouette, die bereits einen kleinen Bauch zeigt. Hinter ihr die Sonne, die im Abendrot hinter dem Horizont langsam untergeht.

Zu dem zusätzlichen Bild-Post hat sie liebevolle Worte verfasst: «Das Universum ist die höchste schöpferische Kraft, und es hat mich mit dem schönsten Geschenk gesegnet – dem Geschenk des Lebens.» Weiter führt sie aus und zeigt sich vorfreudig: «Ich kann es kaum erwarten, dich kennen zu lernen, mein Kleines, und dich mit all der Liebe zu überschütten, die du verdienst. Was für ein Geschenk, neues Leben auf diese Erde zu bringen. Mami liebt dich jetzt schon so sehr!»