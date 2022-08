Influencerin dankt ihrem Schutzengel : Zoë Pastelle nach Autounfall im Spital

Schockmomente für Zoë Pastelle: Die Influencerin war in einen Autounfall verwickelt und musste ins Spital gebracht werden.

An dieser Stelle sei es zu einem «Crash» gekommen, danach ist das Auto ­…

Schock-Bilder statt Beauty-Content: Die Influencerin und Schauspielerin Zoë Pastelle (23) war im Ausland in einen Autounfall verwickelt. In ihrer Instagram-Story teilt die Zürcherin nun Bilder vom Unfallort, aus der Ambulanz und schliesslich live aus dem Krankenbett. «Ich bin meinem Schutzengel übermässig dankbar», schreibt das Model nach dem Unglück. Sie sei nämlich kurzzeitig ohnmächtig gewesen – «Gott sei Dank war die Polizei und Ambulanz so schnell hier», meint Pastell dazu.