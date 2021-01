Jeweils drei Promis wohnen in der Show drei Tage lang in einem Tiny House und absolvieren Prüfungen. Danach zieht eine neue Gruppe von Kandidat*innen ein.

Da «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in diesem Jahr nicht wie gewohnt im australischen Dschungel stattfinden kann, bleiben dem TV-Publikum Zankereien am Lagerfeuer, Konflikte um Reis und Bohnen und peinliche Momente am Wasserfall ausnahmsweise erspart. Doch die ersten drei Folgen von «Ich bin ein Star – Die grosse Dschungelshow» haben gezeigt: Das Corona-Ersatzformat steht dem Original in Sachen Trash in fast nichts nach.