Schweiz versäumt Booster-Impfung  – Zögern des Bundesrats führt zu Impftourismus in Nachbarländern 

1 / 8 Das Boostern geht nun doch länger: Die Drittimpfung für alle kommt erst 2022. 20min/Michael Scherrer Nur über 65-Jährige sind zur Booster-Impfung bislang zugelassen. 20 Minuten Der 39-jährige Florian Kohler holt sich seinen Booster an einer mobilen Impfaktion in Baden-Württemberg. @FlohEinstein auf Twitter

Darum gehts Der Booster für alle kommt doch erst im neuen Jahr.

Manchen Impfwilligen dauert das zu lange und sie besorgen sich im nahen Ausland eine Drittimpfung.

«Aufgrund der eindeutigen wissenschaftlichen Evidenz für den Nutzen des Boosters in allen Altersgruppen kann ich gut verstehen, dass die Leute den Booster jetzt wollen », sagt Dominique de Quervain, Professor für kognitive Neurowissenschaften .

«Wer nicht warten kann, soll machen, was er will. Aber nötig ist es nicht» , findet dagegen Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission.

Seit einer Woche wird in vielen Schweizer Kantonen rege geboostert: Über 65-Jährige, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate her ist, können sich nun ihre Auffrischungsimpfungen holen. Am Dienstag verkündete die Eidgenössische Impfkommission gar, dass sie per Ende November für alle die dritte Impfung empfehlen werde. Doch gibt es ein Problem: Nicht alle Behörden sind darauf vorbereitet. Viele Kantone haben ihre Impfzentren abgebaut und können die Impfkapazitäten nicht vor Neujahr wieder hochfahren. Die Booster-Impfungen werden älteren Menschen vorbehalten – und auch da hapert es, denn in einigen Zentren herrschen vor Ort lange Wartezeiten, die Hotlines sind überlastet und Termine ausgebucht.

Fachpersonen und Leute aus der Zivilgesellschaft zeigen sich enttäuscht. «Wir hätten ohnehin viel früher mit der dritten Dosis für ältere Personen anfangen sollen. Und eigentlich müssten diese jetzt schon geboostert sein», so Huldrych Günthard, Leitender Arzt und Infektiologe , am Samstag gegenüber der «Berner Zeitung » .

Erste Im p fwillige sind das Warten leid: Im nahen Ausland besorgen sie sich auf eigene Faust ihre dritte Dosis. Denn: In allen unsere n Nachbarländern sind Booster-Impfungen auch für jüngere Menschen zugelassen ( s iehe unten ).

«Fragen wurden keine gestellt»

Auch Florian Kohler (39) aus Langwiesen (ZH) gehört zu den «Impftouristen»: «Wegen meiner Frau, die zu den Risikopatienten gehört, habe ich meine Erst- und Zweitimpfungen sehr früh erhalten. Um sie zu schützen, entschied ich vorletztes Wochenende spontan, bei der mobilen Impfaktion im deutschen Gailingen mitzumachen», erzählt er . Und es funktionierte: Nicht mal drei Stunden später hatte er eine dritte Dosis im Arm und bekam sein neues Zertifikat vor Ort ausgedruckt. «Ich musste bloss meinen QR-Code und meine Krankenkassenkarte vorweisen, Fragen wurden keine gestellt.» Das deutsche Zertifikat habe er im Anschluss in die Swiss Covid App einlesen können, so Kohler. «Ich freute mich sehr, dass alles so problemlos ging!»

Dominique de Quervain, Professor für kognitive Neurowissenschaften und ehemaliges Mitglied der Taskforce, kann diese Handlung nachvollziehen: «Aufgrund der eindeutigen wissenschaftlichen Evidenz für den Nutzen des Boosters in allen Altersgruppen kann ich gut verstehen, dass die Leute den Booster jetzt wollen. Dass sie dafür ins Ausland fahren müssen, ist der Langsamkeit der Schweizer Politik und Behörden geschuldet. Jetzt ist es zentral, dass die Kantone ihre Impfkapazitäten maximal hochfahren.»

«Es ist jetzt nicht nötig»

Christoph Berger, Chef der eidgenössischen Impfkommission, ist da anderer Meinung: «Wer nicht warten kann, soll machen, was er will. Aber nötig ist es nicht.» Man schaue, dass alle Menschen in der Schweiz, die eine Impfung benötigen, rechtzeitig eine Impfung bekämen. Zuerst seien jetzt alle Personen über 65 Jahren an der Reihe: «So wollen wir primär schwere Verläufe verhindern und das Gesundheitssystem aufrechterhalten.» Es sei unlogisch, wenn sich junge Leute zum jetzigen Zeitpunkt zuerst einen dritten Shot holen gingen. Zudem mache es keinen grossen Unterschied, ob die Jüngeren jetzt oder in ein paar Wochen, wenn die Impfstoffe für alle Altersgruppen zugänglich werden, eine Booster-Impfung erhielten.

Dennoch ist einigen diese Wartezeit zu lange. «Mehrere Personen sind nach meiner Booster-Impfung auf mich zugekommen und haben mich gefragt, wie ich zu der Impfung gekommen bin. Das Interesse an Booster-Impfungen im Ausland dürfte mit der Ankündigung, dass in der Schweiz erst nächstes Jahr Booster-Impfungen für alle zugänglich sein werden, wohl noch einmal zunehmen», sagt Kohler. Wie lange das so problemlos gehe, sei allerdings fraglich. « Ich könnte mir vorstellen , dass ausländische Behörden nicht ewig tatenlos zusehen, wie Schweizer nicht nur fürs Einkaufen , sondern auch fürs Booste r n über die Grenze kommen. »

So boostern unsere Nachbarländer Frankreich: In Frankreich können sich alle Personen ab 50 Jahren zum dritten Mal impfen lassen. Wer über 65 Jahre alt ist, muss zudem ab dem 15. Dezember den dritten Shot gemacht haben, um als vollständig geimpft zu zählen. Diese « Pflicht » zum Boostern kündigte Emmanuel Macron Anfang November an. Gemäss diversen Meldungen auf Twitter konnten sich Schweizer Impftouristen Booster-Impfungen per Walk-in holen. Italien: Seit dem 20. September verteilt Italien Booster-Impfungen an ältere Generationen. Ab dem 22. November können nun bereits ab 40-Jährige ihre Booster-Impfung holen, wenn se i t ih r er Zweitimpfung mindestens sechs Monate vergangen sind. Österreich: Wegen steigende r Fallzahlen hat Österreich Booster-Impfungen für ab 18-Jährige zugelassen. Risikogruppen und Ältere konnten sich bereits im September den dritten Shot holen. Wien scheint besonders impf-freundlich zu sein: «Alle, die in Wien leben, arbeiten oder sich gerade aufhalten», könnten sich impfen lassen, s chreibt die Stadt Wien auf Twitter . In den sozialen Netzwerken loben die frisch Geimpften den schnellen und unkomplizierten Impf-Ablauf der österreichischen Hauptstadt. Deutschland: Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die Booster-Impfung für alle ab 18 Jahren, deren Grundimmunisierung mindestens sechs Monate zurückliegt. Im Einzelfall wird die dritte Impfung bereits nach fünf Monaten durchgeführt. Seit Anfang September konnten Personen, die zu Risikogruppen gehören, in Deutschland die dritte Corona-Impfung erhalten. Betreffend Impf-Touristen reagieren Arztpraxen und Impfzentren unterschiedlich: Gemäss Meldungen auf Social Media empfangen einige auch ausländische Impfwillige, andere sollen sich dagegen ausschlie ss lich auf deutsche Staatsbürger innen und Staatsbürger beschränken.