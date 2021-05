Spargel-Krise - Zölle hoch, Gemüse weg – darum fordert Basel Ueli Maurer heraus

1 / 5 Ärger um Gemüse in den Grenzregionen: Basel-Stadt wehrt sich gegen eine neue Richtlinie der Eidgenössischen Zollverwaltung. Wikimedia/Benreis Regierungspräsident Beat Jans schrieb schon zwei Briefe. Kanton BS Und das an Finanzminister Ueli Maurer, dessen Departement der Eidgenössischen Zollverwaltung untersteht. Tamedia/Nicola Pitaro

Darum gehts Die Eidgenössische Zollverwaltung setzt ab Anfang 2022 auf eine neue Richtlinie bei der Durchsetzung von Importzöllen.

Vor allem dem Kanton Basel-Stadt stösst dies sauer auf, weil er vor allem beim Import saisonaler Produkte auf das grenznahe Ausland angewiesen ist.

Der Konflikt landet nun zum wiederholten Male auf dem Schreibtisch von Finanzminister Ueli Maurer.

Der Kanton Basel-Stadt und die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) unter Finanzminister Ueli Maurer liegen sich in den Haaren. Der Konflikt ist schon so weit, dass der Basler Regierungspräsident Beat Jans sich persönlich per Brief an den Bundesrat gewandt hat – inzwischen zum zweiten Mal. Und dem zweiten Schreiben lag noch ein juristisches Gutachten bei, laut dem die Rechtsauffassung der EZV ernsthaft in Frage gestellt werden muss.

Es geht um Gemüse – Spargel, Kartoffel und sonst alles, was im grenznahen Ausland angepflanzt und bis jetzt zollfrei in der grenznahen Schweiz verkauft werden darf. Diese Marktwaren sind gemäss Zollverordnung und internationaler Verträge bis zu einer gewissen Menge von Zöllen befreit. Basel-Stadt möchte, dass das so bleibt. Die EZV sieht das anders.

Ist das nicht gesetzlich geregelt?

Das Problem steckt im Detail. Denn die EZV möchte gar nicht den Marktfahrern ans Leder. Sie findet aber, dass bestehende Gesetze nicht überall rechtskonform ausgelegt werden. Darum hat sie eine neue Richtlinie verfasst, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll. Die Richtlinie stellt klar, dass Waren verzollt werden müssen, die für das Gewerbe bestimmt sind oder die per Abo oder Online-Bestellung geliefert werden.

«Bisher dürfen landwirtschaftliche Produkte aus grenznaher Produktion in einem vereinfachten Zollverfahren nach Basel-Stadt eingeführt und direkt an Privatkundschaft sowie an Restaurants und Kantinen auf Vorbestellung geliefert werden. Diese Praxis soll ab 2022 nach vielen Jahrzehnten wegfallen», schrieb Grossrätin Alexandra Dill in einer Interpellation im Januar.

Diese Praxis beinhaltet auch den zollfreien Verkauf an die Gastronomie. Das bestätigt Regierungspräsident Beat Jans auf Anfrage von 20 Minuten. Das wiederum will die EZV ab nächstem Jahr nicht mehr dulden. Denn in der Zollverordnung und in internationalen Verträgen sind Marktwaren so definiert, dass sie «an natürliche Personen für den Eigengebrauch» verkauft werden, nicht etwa an die Gastronomie oder den Detailhandel, die als Unternehmen juristische Personen darstellen und für den gewerblichen Gebrauch einkaufen.

Liegt das Gutachten falsch?

Markus Schefer, Professor für Staatsrecht an der Universität Basel, hat sich in seinem Gutachten aber gar nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob zollfrei an das Gewerbe verkauft werden darf. Wie er auf Nachfrage von 20 Minuten erklärt, beschäftigte er sich in erster Linie damit, ob der Vertrieb von Marktwaren per Abo und Onlineplattformen den ausser Mode gekommenen Tür-zu-Tür-Verkauf ersetzt. Hier kommt er zum Schluss, dass es so ist, und diese Praxis zollfrei bleiben sollte.

Inwiefern sein Gutachten als Stütze für die Fortsetzung der «bisherigen Praxis der Zollbefreiung und Zollerleichterung von Marktgütern in der Grenzzone im Dreiländereck» dient, die Jans von Maurer fordert, kann und will Schefer nicht beantworten. Das sei eine politische Frage und die Forderung zu ungenau.