Castasegna GR: Grenzwächter entdecken bei Italiener Waffenarsenal im Kofferraum

Ende Mai konnten Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) Waffen sowie Markenwerkzeuge sicherstellen. Am 25. Mai kontrollierten Mitarbeitende des BAZG einen 56-jährigen Italiener bei der Einreise in die Schweiz.

Geklaute Werkzeuge sichergestellt

Der zweite Mann wurde einige Tage später, am 29. Mai 2022, bei einer Ausreisekontrolle am Grenzübergang von Campocologno angehalten. Der 33-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit war mit einem in Deutschland immatrikulierten Fahrzeug unterwegs und führte im Kofferraum 20 mutmasslich gestohlene Markenwerkzeuge mit sich.