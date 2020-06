St. Margrethen

Zöllner finden in Kekspackungen Potenzmittel

Bei einer Zollkontrolle in St. Margrethen SG sind in einem Lieferwagen 50 Kekspackungen gefüllt mit einem Potenzmittel entdeckt worden. Der Fahrer musste eine Busse bezahlen. Es ist kein Einzelfall.

Im Laderaum seien Keksschachteln gefunden worden, in denen 50 Packungen zu je einer Wochenration des Potenzmittels Kamagra versteckt waren, teilte die Eidgenössische Zollverwaltung am Donnerstag mit.

Am 2. Juni wurde an der Grenze bei St. Margrethen SG ein Lieferwagen kontrolliert, der gemäss Zollanmeldung Förderband- und Geländerteile transportierte. Im Laderaum seien dann aber auch noch Keksschachteln gefunden worden, in denen 50 Packungen zu je einer Wochenration des Potenzmittels Kamagra versteckt waren, teilte die Eidgenössische Zollverwaltung am Donnerstag mit.

Auch Testosteron wird in Kekspackungen geschmuggelt

Bereits vor einem Jahr im Juli kam es beim Zoll in St. Margrethen zu einer Entdeckung von versteckten Hormonen in Keksverpackungen. In dem Auto eines in der Schweiz wohnhaften Österreichers fand die Eidgenössische Zollverwaltung als Reiseproviant getarnte «Guetzlischachteln», die sich in Tat und Wahrheit aber als Schmuggelversteck für Dopingpräparate herausstellten. Wie die EZV mitteilte, befanden sich in den zwei verschlossenen Keksschachteln insgesamt 100 Ampullen vom anabolen Steroid Testosteron.