Kurioses aus der Nachbarschaft

Zöllner kassiert Auto von Schweizer ein, dieser lässt Frau zurück

Ein Schweizer wollte in Konstanz (D) bei einer Abfertigungsstelle Ausfuhrscheine stempeln lassen. Anstatt das Geld von der deutschen Mehrwertsteuer zu erhalten, musste er an Ort und Stelle sein Auto abgeben.

Den Preis für die kreativste Ausrede an diesem Tag hat er zwar laut der Polizei Konstanz gewonnen. Er durfte jedoch trotzdem ein Verwarngeld zahlen.

Konstanz (D), 20.07.2020: Ein Schweizer wollte vergangene Woche am Abfertigungscontainer beim Bodenseeforum mehrere Ausfuhrscheine abfertigen lassen. Bei der Kontrolle seiner Personalien kam heraus, dass der 69-Jährige einen erheblichen Betrag einem deutschen Finanzamt schuldete. Da er das Geld nicht bezahlen konnte, wurde sein Auto im Wert von 30’000 Euro gepfändet. Er ging, seine Frau liess er an der Dienststelle zurück.

Anfangs war es für einen Zöllner der Abfertigungsstelle am Parkplatz Bodenseeforum eine reine Routineaufgabe. Ein 69-jähriger Mann aus dem Kanton St. Gallen hatte mehrere Ausfuhrscheine bei sich. Damit wollte er die deutsche Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen.

Wegen der Ausfuhrabfertigung wurden die Personalien des Schweizers durch den Zollbeamten überprüft. Laut dem Hauptzollamt Singen stellte sich dabei heraus, dass der Mann noch einen erheblichen Betrag einem deutschen Finanzamt schuldete. Das Finanzamt hatte die Zollverwaltung um Unterstützung bei dieser Forderung gebeten , heisst es am Montag in einer Mitteilung des Hauptzollamtes .

Auto wurde sofort gepfändet

Auf das geschuldete Geld angesprochen meinte der 69-Jährige, er habe d ie Mittel nicht und könne somit die Steuerschulden nicht begleichen. Kurzerhand wurde sein Fahrzeug im Wert von 30’000 Euro gepfändet. So musste der Schweizer d ie Abfertigungsstelle zu Fuss verlassen. Und liess seine Ehefrau alleine an der D ienststelle zurück.



«Das war schon ein wenig kurios», meint ein Mitarbeiter des Hauptzollamts in Singen auf Anfrage von 20 Minuten. Es käme immer wieder vor, dass Personen wegen Schulden auffliegen, da man stichprobenartig Kontrollen durchführe. Kleinere Beträge werden, falls möglich, vor Ort beglichen. «Fahrzeuge sind aber eher die Ausnahme», teilt der Mitarbeiter mit.