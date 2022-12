Trüllikon ZH: Zöllner winken Auto heraus und finden geladene Pistole im Türfach

Uhren, Schmuck und eine Pistole: Bei einer Zollkontrolle in Trüllikon ZH haben Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am 24. November 2022 im Rahmen einer Zollkontrolle ein Fahrzeug und dessen Fahrer kontrolliert. Dabei stiessen sie in der Fahrertür auf eine Pistole mit zehn Patronen im eingesetzten Magazin. Der Fahrer wurde verhaftet und nach Rücksprache mit der Kantonspolizei Zürich inklusive Fahrzeug zum Polizeistützpunkt Winterthur gebracht. Das teilte das BAZG am Mittwoch mit.