Ferien-Zoff unter Freunden: Diese Geschichten hat die Community erlebt

Ferien können so schön sein – aber auch der ultimative Freundschaftstest. Gründe für Zoff in den Ferien gibt es viele, wie Beispiele aus der 20-Minuten-Community zeigen.

Auf Tiktok berichten derzeit wieder viele von ihrem «hot girl summer». Junge Frauen, die gemeinsam Urlaub machen und sich in dieser Zeit von Männern fernhalten. Doch nicht immer geht das gut aus. Die Videos von Tiktok-Userin «allaboutsel» über Stress in der Mädelsgruppe in den Ferien wurden über fünf Millionen Mal angeschaut. Andere folgten ihrem Beispiel und berichteten von Ferienerlebnissen, die Freundschaften teils für immer zerstört haben.

Auch in der 20-Minuten-Community gibt es solche Erlebnisse. Viele berichten von unterschiedlichen Interessen bezüglich der Aktivitäten, welche zu Konflikten geführt haben. Auch Budgetfragen führen immer wieder zu Stress und Streitigkeiten. Leserinnen und Leser haben uns ihre Geschichten erzählt.

«Mit anderen Kolleginnen hatte ich schon Streit» Morgane (21) und Lisa (21) reisen gemeinsam nach Malta. «Mit anderen Freundinnen hatte ich in den Ferien auch schon Streit, doch Morgane und ich sind dieselben Reisetypen», sagt Lisa. Sie wollen beide an der Sonne entspannen, Sightseeing machen und feiern. «Theoretisch könnte es schon Streit geben, doch wir müssen einfach gut kommunizieren und auch einmal Kompromisse eingehen», finden die beiden. «Hatten schon Familienstreit in den Ferien» Auch Seraina (20) und Luana (17) aus Zürich kennen Streit in den Ferien, allerdings eher mit der Familie: «Ich hatte schon Streit mit dem Freund meiner Mutter. In den Ferien hat man halt keine Ausweichmöglichkeiten», sagt Seraina. Und auch Luana meint: «In den Ferien hat man viel Zeit und keinen Abstand. Da kamen ungeklärte Familienprobleme wieder auf, die zuvor nicht ausdiskutiert wurden.» «Beim Packen gibt es manchmal Reibereien» Julia (30) und Filippo (30) aus Luzern reisen für zwei Wochen nach Sardinien. «Beim Packen war die Zeit knapp und weil jemand meist mehr mitnehmen will als der andere, führt das manchmal zu Reibereien. Ich glaube zu viert ist es besser in die Ferien zu gehen als zu zweit. Wenn man mal nicht dieselben Interessen hat, findet man viel eher jemand anderen in der Gruppe, der an denselben Ort hin möchte», sagt Filippo. Julia ergänzt: «Es ist sehr wichtig, dass man sich vor den Ferien abspricht, welchen Zweck die Ferien haben und gut kommuniziert.»

«War nur noch das dritte Rad am Wagen»

Gerade 18 geworden, plante B.K.* (26) mit ihrer langjährigen Freundin zum Lehrabschluss eine Reise nach Gran Canaria. Die beiden kannten sich bereits seit der Sekundarschule und hatten die ganze Lehrzeit zusammen verbracht.

Auf den Kanaren angekommen, verlief der Urlaub jedoch anders als geplant. Am zweiten Tag habe die Freundin eine Ferienbekanntschaft kennen gelernt und den Rest der Ferien nur noch mit ihm zusammen in der Hotelanlage verbracht.

«Ich war nur noch das dritte Rad am Wagen. Kein Strandbesuch, keine Ausflüge mehr. Höchstens ging ich mal alleine zum Strand oder plauderte mit einem deutschen Ehepaar, das ich im Hotel kennen lernte.»

«Sprachen nicht mehr miteinander»

Acht Tage lang habe K. das Ganze stillschweigend hingenommen. «Am vorletzten Tag platzte mir dann der Kragen. Ich fragte meine Freundin, was denn so der Sinn des gemeinsamen Urlaubs sei.» Es habe sich ein regelrechter Streit aus dem Gespräch entwickelt. Die Freundin habe Verständnis für ihre Bekanntschaft verlangt, selbst aber K. gegenüber keine gezeigt. «Am Ende des Tages sprachen wir nicht mehr miteinander.»

Den letzten Tag sowie die Heimreise über schwiegen sich die beiden nur noch an. «Seit diesem Zeitpunkt habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr.» Aus diesem Erlebnis habe K. gelernt, dass es viel entspannter sei, ohne Begleitung zu verreisen. Sie könne machen, was sie wolle und sei von niemandem abhängig. «Seither verreise ich nur noch alleine.»

«Mit meiner besten Freundin fahre ich nicht mehr in den Urlaub»

Wenn Stephan (43) in die Ferien fliegt, möchte er etwas erleben. «Ausschlafen und den ganzen Tag am Pool liegen ist überhaupt nicht mein Ding.» Er sei ein Frühaufsteher und unternehme gerne etwas im Urlaub.

Seine beste Freundin hat da ganz andere Vorlieben. Am liebsten schlafe sie aus und liege dann den ganzen Tag am Pool. Das führte in gemeinsamen Urlauben oft zu Konflikten. «Dann wurde der Ton auch mal etwas ruppiger.»

Das sei aber nicht das einzige Problem. Sobald ein Flug anstehe, werde sie nervös und beginne herumzuzicken. «Bereits fünf Minuten nach Abfahrt zum Flughafen hätte ich sie am liebsten aus dem Auto geschmissen», meint Stephan und lacht.

«Am Wochenende haben wir nie Probleme, nur in den Ferien»

Zwar war die Stimmung am nächsten Tag meist wieder entspannt, ihm ging das Ganze mit der Zeit aber auf die Nerven. Deshalb zog er nach dem letzten Urlaub auf Korfu einen Schlussstrich: «Ich fahre nun nicht mehr mit meiner besten Freundin in den Urlaub.»

Sie habe diesen Entscheid zwar nicht so gut aufgenommen und war etwas beleidigt, sehe das Problem aber auch und habe es akzeptiert. Trotz allem hält die Freundschaft nach wie vor an. So richtig kann sich Stephan aber auch nicht erklären, warum gemeinsamer Urlaub für die beiden nicht funktioniert. «Wenn wir am Wochenende etwas unternehmen, haben wir das Problem nie.»

