Onlineshopping : Zoff ist vorbei – Digitec Galaxus akzeptiert wieder Twint

Der grösste Schweizer Onlineshop und die Bezahllösung der Schweizer Banken haben ihren Streit rund um die Gebühren beigelegt. Ab sofort können Kunden wieder twinten.

Bei Digitec Galaxus können Kunden ihre Bestellungen per sofort wieder mit der Schweizer Bezahl-App Twint bezahlen.

Die Kunden der Online-Händler Digitec und Galaxus können ihre Bestellungen per sofort wieder mit der Schweizer Bezahl-App Twint bezahlen. Die Migros-Tochter und Twint waren im Frühling im Streit um die Zahlungsgebühren auseinandergegangen.

«Alle unsere Kundinnen und Kunden sollen ihre Einkäufe so bezahlen, wie sie es möchten – das ist uns sehr wichtig», liess sich Digitec Galaxus-CEO Florian Teuteberg am Freitag in einem Communiqué zitieren. Twint war gemäss früheren Angaben das drittpopulärste Zahlungsmittel der Digitec- und Galaxus-Kunden.