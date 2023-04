Zoff zwischen Alexander Zverev und Daniil Medwedew eskaliert

1 / 3 Alexander Zverev war nach seiner Niederlage gegen Daniil Medwedew sauer. Getty Images Er bezeichnete den Russen als «einen der unfairsten Spieler der Welt». Getty Images Nun schlägt der Tennis-Superstar zurück. Getty Images

Darum gehts Daniil Medwedew verliert im Viertelfinal von Monte Carlo gegen Holger Rune.

Nachher schlägt er gegen Alexander Zverev zurück.

Der deutsche Tennis-Star hatte den Russen scharf kritisiert.

Am Donnerstag wütete der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev (ATP 13) nach seiner 6:3-5:7-6:7-(7:9)-Niederlage beim ATP-1000-Masters in Monte Carlo gegen Daniil Medwedew (ATP 3). So kritisierte Zverev den Russen scharf: «Er versucht, alles zu tun, wenn er hinten liegt. Darüber bin ich extrem enttäuscht als Sportler.» Weiter bezeichnete er ihn als «einen der unfairsten Spieler der Welt».

Nun hat Medwedew reagiert. Der Russe schlägt mit markanten Worten zurück. «Zverev lebt in seiner eigenen Welt und wenn er verliert, findet man 25 Interviews, in denen er seltsame Dinge von sich gibt», stellte Medwedew am Freitag auf der Pressekonferenz nach seiner Viertelfinal-Niederlage gegen Holger Rune (ATP 6) klar. «Wenn er sagt, dass jemand unfair spielt, sollte er sich selber mal im Spiegel anschauen.»

Novak Djokovic war am Donnerstag wütend

Dann bot die Tennis-Weltnummer drei dem Deutschen eine Aussprache an. «Es enttäuscht mich nicht im Geringsten, aber wenn er in einer Woche noch so redet, dann werde ich zu ihm in die Umkleidekabine kommen und sagen: Lass uns besprechen, was los ist», sagte Medwedew weiter. Womöglich sei man nach diesem Gespräch dann für immer befeindet: «Im Moment ist mir das aber ziemlich egal.»

Wütend war am Donnerstag bereits die Weltnummer eins Novak Djokovic. Er verlor gegen Lorenzo Musetti (ATP 16) in drei Sätzen mit 6:4, 5:7, 4:6. Der Serbe war mit der Schiri-Leistung überhaupt nicht einverstanden, diskutierte viel, zerstörte seinen Racket – und wurde vom Publikum ausgebuht.

Bist du ein Tennis-Fan? Ja. Nein. Nur, wenn es wie jetzt Zoff gibt.