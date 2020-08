Hinwil ZH

Zoff zwischen Gemeinde und Steiner-Beck-Besitzer wegen gefällter Linde

Wegen eines Umbaus am Bahnhof in Hinwil wollte der Besitzer der Steiner-Beck-Filialen eine Linde fällen lassen. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet, Steiner wehrt sich gegen die Vorwürfe.

So sah die Linde vorher aus.

Die 200-jährige Linde beim Bahnhof in Hinwil ZH wurde am Freitagmorgen gestutzt. Nur die Polizei verhinderte eine Fällung.

«Am Freitagmorgen um 7 Uhr wurde eine kerngesunde Linde am Bahnhof Hinwil illegal gefällt», sagt ein Leser-Reporter. Die Polizei sei rund eine halbe Stunde eingeschritten, doch zu spät: Vom Baum ist nur noch der Baumstamm übrig, die Baumkrone und Äste wurden weggesägt. «Es ist eine sehr traurige Geschichte», so der Leser. Vor allem, da der Baum vielen Tieren Lebensraum geboten habe und der Bauherr – Bernhard Steiner von der Bäckerei Steiner-Beck AG an einer Infoveranstaltung versichert habe, dass der Baum trotz Umbau erhalten bleibe.