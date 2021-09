Verschwörungstheorien und Anzeige - Nach Corona-Demo in Bern – Zoff unter Massnahmenskeptikern

An der illegalen Demonstration in Bern versammelten sich einige Hundert Massnahmen-Skeptiker.

Nach diesem Rückzieher werden sie auf Telegram selbst zum Ziel von spöttischen und verachtenden Kommentaren. Als «Angsthasen» werden sie in den Telegram-Kanälen betitelt, als «Opfer», die «jetzt ihre Ehre retten und zu uns zurückkommen müssen», so der Tenor in den Telegram-Kanälen. Als «Verrat an der Freiheitsbewegung» wird die Absage gar auf Twitter gewertet.

Anzeige gegen Robin Spiri?

Auch auf der Ebene der Organisatoren scheinen sich die Massnahmenkritiker zu spalten: So teilt der Thurgauer Robin Spiri am Donnerstagabend auf Telegram mit, von Nicolas A. Rimoldi aufgrund einer getätigten Aussage eine Anzeige kassiert zu haben. Dazu schreibt er: «Wir bedauern das und halten euch auf dem Laufenden.» Stein des Anstosses ist eine Theorie, die in einem der Telegram-Kanälen die Runde machte: So soll es sich bei Rimoldi um einen Maulwurf der Regierung handeln und mit ihm soll ein Keil in die Bewegung getrieben werden. «Die Vermutungen scheinen sich immer mehr zu bestätigen, dass die Absage von Rimoldi und Mass-voll von heute ein taktisches Manöver war, um die Bürgerrechtsbewegung zu spalten», heisst es unter anderem.