Zofingen AG: Busfahrer vergisst Tankdeckel – mit fatalen Folgen

Der Unfall ereignete sich im Henzmann-Kreisel in Zofingen.

Ein 59-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Donnerstagmittag den Henzmann-Kreisel in Zofingen. Zu seinem Unglück hatte es am Kreisverkehrsplatz eine Ölspur, auf der der Fahrradlenker ausrutschte und stürzte. Beim Unfall verletzte sich der E-Bike-Fahrer und musste mit einer Ambulanz ins Spital transportiert werden, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der Fahrradhelm verhinderte schwerere Verletzungen.