Schweiz: Zoll findet 420 Kilogramm ungekühltes Fleisch

Strafuntersuchung gegen Fahrzeuglenker

Es gehört zum Auftrag des BAZG, Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Mit dem noch bis 2026 laufenden Transformationsprogramm DaziT wird insbesondere die Digitalisierung vorangetrieben und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen vereinheitlicht. So werde das BAZG in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für «eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat» zu sorgen.