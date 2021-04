Güttingen TG, 05.04.2021: Nachdem ihr Zaun kurz vor Mitternacht durch das Wetter Schaden genommen hatte, büxte eine unbekannte Anzahl Schafe aus. Da sich die Tiere in die Nähe von Bahngleisen bewegten, alarmierte eine Person die Polizei. Die Besitzer der Schafe konnten ausfindig gemacht werden und die Tiere wurden zurückgeführt. Die Polizei schilderte den Vorfall in einem Facebook-Post mit dem Titel: «Schäfchen zählen einmal anders.»

Ein 57-jähriger Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung hielt am Dienstag um 16.05 Uhr beim Grenzübergang Oberriet SG das Auto eines 66-jährigen Mannes an und unterhielt sich mit ihm. Im Verlauf des Gesprächs fuhr der 66-Jährige mit seinem Auto los. Der Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung wurde in der Folge mehrere Meter vom Auto mitgeschleift, teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung mit. Als der Autofahrer bremste, wurde der 57-Jährige zu Boden geschleudert. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.