vor 24min

Grenzöffnung

Zoll wurde vom Ansturm überrascht

Obwohl der Zoll gut vorbereitet war, wurden die Beamten des Grenzübergangs Rheinfelden am Morgen von der grossen Anzahl an Einkaufstouristen überrascht. Wer nach dem Shopping zurück in die Schweiz wollte, musste sich gedulden. Es kam zu Stau und längeren Wartezeiten.