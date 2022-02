Tessin – Zollbeamte finden 1 Million Euro in bar in Auto

In ihrem Fahrzeug stellten die Zollbeauftragten eine grosse Menge an Bargeld und Rauschgift fest.

Am Zollübergang Chiasso Brogeda hielten die Beamten und Beamtinnen zwei Männer an.

In ihrem Fahrzeug führten sie eine grosse Menge an Bargeld und Drogen mit sich.

Zwei Männer wurden bei ihrer Einreise in die Schweiz an der Grenze festgenommen.

Am 17. Februar wurden am Zollübergang Chiasso zwei Männer festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft, die Kantonspolizei sowie das Bundesamt für Zoll- und Grenzschutz mitteilen, handelt es sich bei den Festgenommenen um einen 33-jährigen Deutschen sowie einen 61-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Deutschland.