Swiss PLF-Formular – Zollbeamte machen Stichproben und verteilen 100-Franken-Bussen

Wer in die Schweiz einreist, muss seit einigen Wochen dieses Formular ausfüllen: Das Personal Location Form (kurz: PLF). Was den wenigsten bekannt sein dürfte: Wird man kontrolliert und hat keines dabei, fällt eine Busse an. Diese beträgt 100 Franken. Wie die Tamedia-Zeitungen berichten, wurden solche bereits an 200 Personen verteilt.