Aachen (D) : Zollbeamter findet menschlichen Schädel in Paket

Bei einer Paketkontrolle fanden Zollbeamte den Schädel eines Menschen. Gegen den Empfänger wurden Ermittlungen eingeleitet, dann aber wieder fallengelassen.

Das Paket kam aus den Niederlanden. Zur Überprüfung brachte man den Schädel in die Universitätsklinik in Aachen. (Symbolbild)

Grausiger Fund bei der Postkontrolle: In einem Paket aus den Niederlanden hat der Aachener Zoll einen menschlichen Schädel gefunden. Zöllner entdeckten den ungewöhnlichen Paketinhalt bereits im Februar in einem Verteilzentrum in Hückelhoven, wie der Zoll am Montag mitteilte. Zur Überprüfung seiner Echtheit sei der Schädel an die Universitätsklinik Aachen übergeben worden.