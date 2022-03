Basel – Zolli trauert um Gepardin Dina (3) – sie hinterlässt zwei Jungtiere

Dina litt an einer chronischen Magenentzündung. Mit ihren dreieinhalb Jahren war Dina für einen solchen Befund sehr jung, so der Zolli.

«Geparden sind dafür bekannt, gebrechliche Tiere zu sein, sie leiden häufig an Magenproblemen», erklärt die Mediensprecherin Corinne Moser des Zoo Basel gegenüber 20 Minuten. So auch die Gepardin Dina vom Basler Zolli. Anfang Februar fing sie an, das Futter zu verweigern. Vermutet wurde von Seiten der Pfleger und Pflegerinnen eine Magenentzündung oder ein Magengeschwür.