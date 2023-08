Zollikerberg: Geschichte von Sima (15) die an Überdosis starb

2020 ereignete sich in Zollikerberg eine Tragödie, bei der zwei Jugendliche an einem Drogenmix starben. Jetzt hat die Grossmutter die Geschichte der damals verstorbenen Sima (15) erzählt.

Genau drei Jahre ist es heute her, dass eine schreckliche Nachricht durch die Schweizer Medien ging: Am 16. August 2020 werden zwei Jugendliche tot in einer Wohnung in Zollikerberg ZH gefunden. Wie sich später herausstellt, geht die Todesursache auf Atemlähmung infolge der Einnahme eines Drogenmixes zurück. Die Jugendlichen konsumierten ein morphiumhaltiges Krebsmedikament und das Benzodiazepin Xanax.

Bei den Verstorbenen handelte es sich um den 15-jährigen Stiefsohn des Zürcher Rappers ZH Beats sowie um die ebenfalls 15-jährige Sima. Jetzt hat der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) mit der Grossmutter von Sima gesprochen. «Immer ging es nur um den Jungen und seine Familie. Kein Wort von oder an uns», sagt Jeanette P. mit Tränen in den Augen. Tatsächlich wurde dem 15-Jährigen in den Medien mehr Aufmerksamkeit geschenkt – zuletzt in einem Dok-Film von SRF, in dem seine Eltern über ihren Schicksalsschlag berichteten.

«Heimkind – ein Prädikat wie Strassenköter»

Sima hatte eine sehr bewegte Kindheit und Jugend, die früh beendet wurde. Dass sie in der Berichterstattung stets als «Heimkind» bezeichnet wurde, stört Jeanette P. sehr: «Heimkind, das wars. Ein Prädikat wie Strassenköter. Mehr muss man nicht wissen.» Dabei sei die 15-Jährige sehr viel mehr gewesen: Tochter, Pflegetochter, Enkelin, Nichte und Halbschwester. Die Grossmutter berichtet dem «Tages-Anzeiger» von der Geschichte Simas.

Im Juli 2005 als Tochter einer drogenabhängigen Mutter geboren, kommt Sima schon bald bei einer Pflegefamilie unter. Zum «Grosi» Jeanette P. kommt sie jedes zweite Wochenende sowie in den Ferien. In der Schule aufgrund ihres Aussehens manchmal gehänselt, fühlt sich das Mädchen an den Winterthurer Afro-Pfingsten besonders wohl.

Mutter stirbt an Überdosis

Als Jeanette P. und ihre Enkelin nach deren katholischer Erstkommunion nach Hause zurückkehren, werden sie von Polizisten erwartet. Ursina – die Tochter Jeanette P.s und die Mutter von Sima – war in der Psychiatrie an einer Überdosis gestorben. Hat es bereits zuvor Probleme in der Pflegefamilie gegeben, verschlimmern sich diese jetzt und Sima kommt in eine sozialpädagogische Einrichtung am Zürichsee. Jeanette P. sagt, Sima habe sich bald stark zu verändern angefangen. Distanzierter und aggressiver sei sie geworden. Und sie wollte plötzlich nicht mehr zur Grossmutter kommen. «Ich weiss bis heute nicht, warum», sagte diese.

Jeanette P. bemüht sich um Einfluss, doch wird irgendwann nicht mehr zu den Sitzungen eingeladen, in denen es um die Zukunft ihrer Enkelin geht. Kontakt zu Sima hat sie nur noch vereinzelt per SMS. Dafür fängt die Enkelin an, um zwei Uhr morgens «seltsame Dinge» in ihren Whatsapp-Status zu posten. Bald wird sie in die Jugendpsychiatrie eingewiesen. Es folgt eine unbeständige Zeit, in der sie viele andere Jugendliche auf der schiefen Bahn kennen lernt.

Zehntes Schuljahr nie begonnen

Im Alter von 15 Jahren wieder bei ihrer «alten» Pflegefamilie untergebracht, will Sima 2020 das zehnte Schuljahr besuchen. Doch sie stiehlt sich am 15. August davon und erstickt kurz darauf an den Folgen eines Medikamenten-Cocktails. Heute kann Jeanette P. einen Grossteil der damaligen Ereignisse rekonstruieren, aber einige Details werden wohl im Dunklen bleiben. Aus den Ermittlungsergebnissen weiss sie zumindest, dass Sima vor ihrem Tod wohl nicht gelitten hatte: «In den Akten steht, die beiden Jugendlichen seien angezogen und auf dem Bett liegend gefunden worden, als wären sie friedlich eingeschlafen.»

Verschiedene Gegenstände und Fotos erinnern in der Wohnung der Grossmutter noch an die Enkelin, so zum Beispiel eine blaue Tasse mit «Sima»-Aufschrift oder die japanische Winkekatze, die Sima so liebte. Die Katze winkt heute nicht mehr, doch hofft Jeanette P. jetzt, da die Geschichte erzählt ist, endlich abschliessen zu können.

