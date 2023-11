Zollikerberg ZH: 33-jährige Autofahrerin in Kollision mit Zug

Am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr kollidierte am Zollikerberg ein Personenwagen mit einem Zug. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Zürich fuhr eine 33-jährige Motorfahrzeuglenkerin auf der Forchstrasse Richtung Zürich. Als sie über das Zugtrassee in die Trichtenhauser Strasse abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit der in Richtung Zürich fahrenden Forchbahn. Wieso es genau zum Unfall gekommen ist, ist laut Kapo Zürich zurzeit unklar.