Zollikofen: Fahrgäste müssen Zug wegen Rauchentwicklung verlassen

In der S8 zwischen Schönbühl und Bern ist es am Dienstagmorgen zu einem Zwischenfall gekommen. «Im Zug hat es auf einmal angefangen zu stinken», erzählt ein News-Scout. Der Zug habe beim Shoppyland angehalten, sei dann aber nach einiger Zeit weitergefahren. Doch die Situation habe sich nicht verbessert, im Gegenteil: «Plötzlich war im Zug alles voller Rauch und in Zollikofen wurden wir über eine technische Störung informiert.» Sämtliche Fahrgäste hätten den Zug verlassen müssen, so der Leser.