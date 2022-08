Fotowettbewerb: Zombiepilz, der den Körper einer Fliege durchbricht, zum Sieger erklärt

Der Gesamtsieger des Fotowettbewerbs des Fachjournals «BMC Ecology and Evolution» mutet wie aus einem Science-Fiction-Film an: Aufgenommen im peruanischen Dschungel zeigt es den Fruchtkörper eines parasitären Pilzes, der aus dem Körper einer Fliege hervorbricht. «Die Sporen des sogenannten ‹Zombiepilzes› infizieren ihre Opfer, indem sie in ihr Exoskelett und ihren Geist eindringen», so der Evolutionsbiologe Roberto García-Roa, der das Foto aufgenommen hat. Der Pilz ernähre sich dann von dem Wirt und produziere weitere Fruchtkörper voller Sporen, die er dann abwirft, um weitere Opfer zu infizieren.