San Diego Zoo via Youtube

Wie der US Sender CBS berichtet, haben im Zoo der kalifornischen Stadt San Diego Impfungen an Affen begonnen. Die Primaten hätten gut auf die Impfung reagiert und keinerlei Nebenwirkungen entwickelt, sagte eine Mitarbeiterin des Zoos. Die allererste Impfung erhielt die prominenteste Zoobewohnerin: Die Orang-Utan Dame Karen hatte bereits 1994 für Aufsehen gesorgt, als sie als erste Vertreterin ihrer Art eine Operation am offenen Herzen erhielt.