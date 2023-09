Zoo Basel : Löwin Uma gestorben

Die Basler Zolli-Löwin Uma musste am Montagmorgen, dem 25. September, eingeschläfert werden. Die Afrikanische Löwin erreichte mit 21 Jahren ein stolzes Alter. Die dreifache Mutter und Rudelführerin hatte in den letzten Tagen nicht mehr gefressen und sich von der Gruppe entfernt. Aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes und ihres fortgeschrittenen Alters entschied das Tierärzte-Team, sie am Montagmorgen einzuschläfern. Das teilt der Zoo Basel in einer Medienmitteilung mit.