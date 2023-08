Zoo Rostock: Tierpfleger finden geköpften Pinguin

1 / 4 Ein Tier im Pinguin-Gehege wurde am 29. August 2023 tot aufgefunden. Symbolbild Zoo Rostock Medienberichten zufolge soll das Tier geköpft worden sein. Symbolbild Zoo Rostock Das Tier sei im Kopf- und Halsbereich so schwer verletzt worden, dass es vermutlich an diesen Verletzungen verendet sei, bestätigte die Polizei. Symbolbild Zoo Rostock

Darum gehts In Rostock muss die Polizei einen Pinguin-Mord lösen.

Im Pinguin-Gehege des örtlichen Zoos wurde ein geköpftes Exemplar entdeckt.

Aufgrund der Verletzungen wird die Tötung durch ein anderes Tier ausgeschlossen.

Im Rostocker Zoo ist am Dienstag ein toter Pinguin entdeckt worden. Ein Tierpfleger hatte das tote Tier am Morgen gefunden. Es sei im Sand des Geheges gelegen, berichtet die «Bild»-Zeitung. Der abgetrennte Kopf lag nah am leblosen Tierkörper.

Das Tier sei im Kopf- und Halsbereich so schwer verletzt worden, dass es vermutlich an diesen Verletzungen verendet sei, bestätigte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Eine Fremdeinwirkung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern mit.

Wie ein Zoomitarbeiter der «Bild» verriet, spreche der relativ glatte Schnitt am Kopf des Pinguins gegen den Angriff oder die Tötung durch ein anderes Tier. Es sei auch nicht auszuschliessen, dass der flugunfähige Seevogel an anderer Stelle getötet und an der Fundstelle abgelegt worden sei.

Die Spurensicherung am Fundort im Zoo wird derzeit vom Kriminalkommissariat Rostock durchgeführt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines Hausfriedensbruchs.

