Frankreich : Zoo nach Ausbruch von Wolfsrudel vorübergehend geschlossen

Weil neun Wölfe, am vergangenen Wochenende aus einem Zoo in Montredon-Labesonnié ausgebrochen sind, erschoss der Besitzer vier von ihnen. Aufgrund des Vorfalls hat die zuständige Behörde nun Massnahmen ergriffen.

Wegen eines aus ihrem Gehege ausgebrochenen Wolfsrudels ist ein Zoo in Südfrankreich vorübergehend geschlossen worden. Wie die Behörden der Region Tarn an Heiligabend mitteilten, waren die neun Wölfe bereits am vergangenen Wochenende aus ihrem Gehege entkommen. Der Vorfall ereignete sich demnach während der Öffnungszeiten des Zoo-des Trois-vallées in Montredon-Labessonnié. Vier der Wölfe wurden demnach von Zoo-Mitarbeitern erschossen, die fünf anderen betäubt.