Zürich : Zoo Zürich beherbergt weibliche Hyänen mit «Pseudopenis»

Das Fressen geht bei Hyänen streng hierarchisch zu und her.

Der Zoo Zürich will mit der falschen Meinung aufräumen, dass Hyänen feige und hinterlistige Aasfresser sind. In Wirklichkeit hätten etwa die Tüpfelhyänen grosses Talent zum Jagen und zudem ein faszinierendes Sozialsystem, berichtete der Zoo am Mittwoch.