17 Jahre alt

Zoo Zürich muss Schneeleopard Villy einschläfern

Im Zoo Zürich ist der betagte Schneeleopard Villy gestorben. Das 17-jährige Männchen litt an Altersgebrechen.

Der Zoo Zürich musste am Montag das Schneeleopardenmännchen Villy einschläfern. Wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt, litt Villy an Nierenversagen und Arthrose. Beide Erkrankungen sind typisch für alte Katzen. Sie beeinträchtigten zunehmend seine Lebensqualität.

In den letzten Tagen verschlechterte sich Villys Gesundheitszustand nun trotz tiermedizinischer Betreuung dermassen, dass beschlossen wurde, ihn von seinem Leiden zu erlösen und zu euthanasieren. Mit 17 Jahren war Villy eines der ältesten der derzeit lebenden Männchen in Zoos.

Villy kam am 7. Mai 2003 im Zoo von Tallinn (Estland) zur Welt. In den Zoo Zürich kam er drei Jahre später, im Dezember 2006. Mit seiner langjährigen Partnerin Dshamilja, sie starb 2019 im Alter von knapp 19 Jahren, hatte er im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms fünf Jungtiere im Zoo Zürich. Diese leben heute in anderen Zoos in Europa und den USA.