Zoo Zürich: Neue Voliere des Zoo Zürichs darf gebaut werden

Neben Vögeln sollen auch Säugetiere wie die Springtamarin Affen einen Platz in dem neuen Gebiet finden.

Zoo Zürich/Region Five Media

Ein 11’000 Quadratmeter grosser Lebensraum für etliche Tiere aus Südamerika – das soll die neue «Pantanal»-Voliere des Zoo Zürichs werden. Wie der Zoo Zürich am Mittwochmorgen mitteilte, hat das Baurekursgericht den Rekurs einiger Anwohnerinnen und Anwohner gegen das Grossprojekt abgelehnt und die Baubewilligung bestätigt. Der Bau soll im Mai 2024 beginnen und bis Frühling 2028 beendet sein.

Der Plan für die neue Voliere ist ambitioniert. Die gesamte Fläche soll von einem bis zu 35 Metern hohen Netz überspannt sein, das den Vögeln freies Fliegen ermöglichen soll. Um ihre natürliche Lebensumstände aus Südamerika nachzustellen, sollen Teile des Gebiets in manchen Monaten überflutet werden.

«Die Zeit drängt»

Wie der Zoo mitteilte, sind viele der Tierarten, die in der neuen Voliere leben sollen, durch die fortschreitende Zerstörung ihres Lebensraumes bedroht. Auch deswegen sei der Entscheid des Baurekursgerichts so entscheidend, schreibt der Zoo Zürich. Nun könne sich der Zoo an diversen Zuchtprogrammen beteiligen und zum Schutz von gefährdeten Tierarten beitragen. «Die Zeit drängt!» appelliert Zoodirektor Severin Dressen.